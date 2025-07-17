Adana'da Dehşet Veren Olay: Yolda Yürürken Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Adana'da bir kişi, yolda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Hakan A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan A. sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsizi kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında darp edilen Hakan A., ardından göğüs bölgesinden bıçaklandı.
Ağır yaralanan Hakan A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hakan A.’yı hastaneye kaldırırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Yazın Yapın, Kış Boyu Taptaze Tüketin! İşte Kirazı Çekirdekli ve Çekirdeksiz Saklamanın Püf Noktalar