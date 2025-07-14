Van'da 2 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 organizatörden 2'si tutuklandı.

Van'da 2 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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