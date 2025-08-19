Cadde Ortasında Silahlı Saldırı! Kız Arkadaşıyla Yürürken Kurşun Yağdırdılar

Küçükçekmece'de kız arkadaşıyla bir caddede yürüyen kişi, silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cadde Ortasında Silahlı Saldırı! Kız Arkadaşıyla Yürürken Kurşun Yağdırdılar
İstanbul Küçükçekmece'de Sultan Murat Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde saat 21.00 sularında bir saldırı yaşandı. Cadde üzerinde kaldırımda kız arkadaşıyla yürüyen bir kişiye motosikletli 2 kişi silahlı saldırı düzenledi. Kaldırımda yürüyen adam bacağından yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cadde Ortasında Silahlı Saldırı! Kız Arkadaşıyla Yürürken Kurşun Yağdırdılar - Resim : 1

YARALININ DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

