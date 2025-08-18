İstanbul’da Vahşet! Sokakta Saldırıya Uğrayan Kadın Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay saat 21.00 civarında Aytaşı Sokak’ta meydana geldi. Saldırıda, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, yanında getirdiği satırla kadını katletti.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalede, talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Saldırının ardından kaçan zanlının peşine düşen polis, çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gelen ihbarlar doğrultusunda, şüphelinin ormanlık alana sığındığı bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Orman ve çevre sokaklarda sürdürülen aramalar devam ediyor.

Kaynak: DHA