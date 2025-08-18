İstanbul'da 17 Milyon Liralık Kaza! Sürücü Bakın Kim Çıktı...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükçekmece E-5 Karayolu Ekinoba mevkiinde saat 15.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Piyasa değeri 17 milyon lira olan Ferrari marka lüks araç, köprü ayağına çarptıktan sonra ters dönerek kullanılamaz hale geldi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

Olay sonrası sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sürücünün aracı tamir eden usta olduğu öğrenildi.

TEST SÜRÜŞÜ YAPIYORMUŞ

Oto tamir ustasının tamir bittikten sonra test sürüşü yaptığı esnada yaza yaptığı, lüks aracı tamir ettiği anları da sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA