Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Vahşeti! 9 Aylık Miran Bebeği Hayattan Kopardı

Hatay'da alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, 4 kişiye çarptı. Şahsın çarptığı bebek arabasındaki 9 aylık Miran kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hatay Arsuz'a bağlı Konacık Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. E.B. (16) adlı çocuğun idaresindeki 31 AUK 783 plakalı motosiklet, yol kenarında yürüyen Fatma Nur B. (18), Emine B. (55), Miraç Y. (3) ve bebek arabasındaki 9 aylık Miran Y.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan 4 kişi ile motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 9 aylık Miran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrollerde sürücü E.B.'nin 0.67 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

