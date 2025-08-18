'Birazdan Gelirim' Diyerek Evden Çıktı! 16 Yaşındaki Nesrin Nerede?

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Değirmendere köyünde dün akşam evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin Ö.’den haber alınamıyor. Baba Halil Ö.’nün kayıp başvurusu üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere köyünde yaşayan 16 yaşındaki Nesrin Ö., dün akşam saatlerinde evden “Birazdan gelirim” diyerek ayrıldı, ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Endişeye kapılan baba Halil Ö., kızının bulunması için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Nesrin Ö.’yü bulmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

BABADAN ÇARESİZ ÇAĞRI

Kızının kaybolmasıyla büyük bir üzüntü yaşayan baba Halil Ö., “Dün akşam kızım ‘birazdan gelirim’ diyerek dışarı çıktı. O saatten beri kendisinden haber alamıyoruz. Aramadığımız yer kalmadı. Hayatından endişe ediyorum. Lütfen, görenler ya da bilenler 112’ye haber versin. Başına bir şey gelmeden bir an önce bulunmasını istiyorum” diyerek yetkililere ve halka seslendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, Nesrin Ö.’nün bulunması için köy ve çevresindeki ormanlık alanlar, tarlalar ve su kanalları gibi geniş bir bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, genç kızın son görüldüğü alanları tararken, bölge sakinlerinden de destek isteniyor. Daha önce Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kayıp vakalarında AFAD, jandarma ve gönüllü ekiplerin hassas burunlu köpekler ve dronlarla arama yaptığı biliniyor. Nesrin Ö.’nün aranmasında da benzer yöntemlerin kullanıldığı öğrenildi. Yetkililerden

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Nesrin Ö.’yü gören ya da yerini bilen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasını istedi. Yetkililer, genç kızın bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini ve arama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: DHA

