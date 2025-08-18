'Jrokez' Lakaplı Fenomen Yayıncının Ölümünde Büyük Soru İşareti! Apartman Görevlisinden Kafa Karıştıran Açıklama

'Jrokez' lakabıyla bilinen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın 12.kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin olayda, apartmanın görevlisi Nimettullah Arıkan konuştu. Dalgakıran’ın intihar edeceğini düşünmediğini belirten Arıkan “O anda ne yaşadı onu da bilmiyorum, değerli bir insandı” dedi.

Ankara’da Göksü Mahallesindeki Admira sitesinin 12. katında oturan 'Jrokez' lakabıyla bilinen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, akşam saat 18.05’te evinin balkonundan aşağı düştü.

Fenomen yayıncının düştüğü yer

Ağır yaralanan 29 yaşındaki yayıncı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dalkıran, hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ ÖLÜME SORUŞTURMA

Yayıncının cansız bedeni, memleketi Mersin’e defnedilmek üzere ailesi tarafından götürülürken ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyayı sarsan olayın ardından Oğuzhan Dalkıran’ın oturduğu apartmanın görevlisi Nimettullah Arıkan konuştu.

Oğuzhan Dalgakıran ve eşi

"HEP SELAM VERİRDİ"

Dalkıran’ın değerli bir komşuları olduğunu, her gördüğünde selam verdiğini söyleyen Arıkan, intihar edeceğini düşünmediğini belirtti.

"TELEFON GELDİ"

Olay gecesi izinli olduğunu, kendisini arayan komşularının “Apartmandan biri kendini attı” dediğini söyleyen Arıkan şöyle devam etti: Geldiğimde Oğuzhan Dalgakıran yerde yatıyordu. Böyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. İntihar edeceğini düşünmüyorum ama o anda ne yaşadı onu da bilmiyorum. Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik, değerli bir insandı.

Ünlü yayıncının son sosyal medya paylaşımı

EŞİ İLE MAÇ PLANI YAPMIŞLAR

Öte yandan Oğuzhan Dalgakıran’ın hayatını kaybetmeden kısa süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ortaya çıkmıştı. Dalkıran paylaşımında "Fenerbahçe-Benfica maçında yengenle oradayız. Şansımı da yanımda getireceğim” ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: İHA

