'Jrokez' Lakabıyla Bilinen Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran Hayatını Kaybetti
'Jrokez' adıyla tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olayın, dengesini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Oğuzhan Dalgakıran, sosyal medyada bilinen adıyla Jrokez, yaşadığı apartmanın 12. katındaki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Olayın, Dalgakıran’ın dengesini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.
SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Oğuzhan Dalgakıran’ın hayatını kaybetmeden kısa süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımı, sevenlerini derinden etkiledi. "Fenerbahçe-Benfica maçında yengenle oradayız. Şansımı da yanımda getireceğim."
Paylaşımına göre Dalgakıran, eşiyle birlikte Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak karşılaşmaya gitmeyi planlıyordu.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: