Diyarbakır’da Balkon Faciası! İkisi Bebek 5 Kişi Metrelerce Yüksekten Betona Düştü

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir evin sonradan yapılan balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda biri 6 aylık bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Çölgüzeli Mahallesi Serap Güzeli Küme Evleri'nde yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi.

AŞAĞI DÜŞTÜLER

2 katlı bir binanın eklenti olarak yapılan balkonu henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. O sırada balkonda bulunan 60 yaşındaki Mehmet C. , 58 yaşındaki Faika C. 23 yaşındaki Zeynel C. , 2 yaşındaki Damla C. ve 6 aylık Mehmet C., beton yığınlarıyla birlikte aşağıya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA