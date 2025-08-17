Diyarbakır’da Balkon Faciası! İkisi Bebek 5 Kişi Metrelerce Yüksekten Betona Düştü

Diyarbakır’da 2 katlı bir binanın balkonun çökmesi ile birlikte, balkonda oturan 5 kişi aşağı düştü. Feci olayda biri 6 aylık bebek olmak üzere yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Son Güncelleme:
Diyarbakır’da Balkon Faciası! İkisi Bebek 5 Kişi Metrelerce Yüksekten Betona Düştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir evin sonradan yapılan balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda biri 6 aylık bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Çölgüzeli Mahallesi Serap Güzeli Küme Evleri'nde yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi.

Diyarbakır’da Balkon Faciası! İkisi Bebek 5 Kişi Metrelerce Yüksekten Betona Düştü - Resim : 1

AŞAĞI DÜŞTÜLER

2 katlı bir binanın eklenti olarak yapılan balkonu henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. O sırada balkonda bulunan 60 yaşındaki Mehmet C. , 58 yaşındaki Faika C. 23 yaşındaki Zeynel C. , 2 yaşındaki Damla C. ve 6 aylık Mehmet C., beton yığınlarıyla birlikte aşağıya düştü.

Diyarbakır’da Balkon Faciası! İkisi Bebek 5 Kişi Metrelerce Yüksekten Betona Düştü - Resim : 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Diyarbakır’da Balkon Faciası! İkisi Bebek 5 Kişi Metrelerce Yüksekten Betona Düştü - Resim : 3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da Balkon Faciası! İkisi Bebek 5 Kişi Metrelerce Yüksekten Betona Düştü - Resim : 4

Kaynak: DHA

Etiketler
Diyarbakır
Son Güncelleme:
Gaziantep’te Can Pazarı! İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ölü 3 Yaralı Gaziantep’te Can Pazarı! İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı
Bakanlık 8 Markaya Neşteri Vurdu! Zeytinyağından Yasaklı Boya Çıktı Zeytinyağından Yasaklı Boya Çıktı
Geçtiğimiz Sene Akciğer Kanseri Teşhisi Konulmuştu! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Hayatını Kaybetti
Alaska Zirvesi Sonrası Sürpriz ‘Putin’ İddiası! Trump’ın En Yakını Sızdırdı, Rusya'dan İlk Taviz Alaska Zirvesi Sonrası Sürpriz İddia! Trump’ın En Yakını Sızdırdı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
Geçtiğimiz Sene Akciğer Kanseri Teşhisi Konulmuştu! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Hayatını Kaybetti
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
AKP Disipline Sevk Etmişti: Mücahit Birinci Partisinden İstifa Etti Mücahit Birinci'den 'Jet' Hızıyla İstifa
AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’ AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’