Gaziantep’te Can Pazarı! İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ölü 3 Yaralı

Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Gaziantep şehir merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Müslüm F. yönetimindeki 27 AHG 953 plakalı araç ile T.S. idaresindeki 27 BCG 783 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Ömer D., Hasan Ş. ve Mehmet H.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRSİZ

Henüz kimlikleri açıklanmayan 3 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

