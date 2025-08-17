Alaska Zirvesi Sonrası Sürpriz ‘Putin’ İddiası! Trump’ın En Yakını Sızdırdı, Rusya'dan İlk Taviz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta 3 yıl geride kalırken, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska’da gerçekleştirdiği kritik görüşme dünya gündemine oturdu.

Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanıp sağlanamayacağı tartışılırken, dikkat çeken bir iddia konuşulmaya başlandı.

'5 BÖLGEDEN TAVİZ VERDİ' İDDİASI

CNN International’a konuşan ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve ABD’nin bazı güvenlik konularında uzlaşmaya vardığını, Moskova'nın Ukrayna'daki bazı bölgeler konusunda "taviz verdiğini" ileri sürdü.

“Ruslar, beş bölgenin tamamıyla ilgili bazı tavizler sundu” diyen Witkoff, Donetsk, Lugansk, Herson, Zaporijya ve Kırım’ın bu kapsamda değerlendirildiğini söyledi.

Söz konusu iddianın ardından gözler Ukrayna yönetiminin vereceği karara çevrildi.

