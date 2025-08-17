Alaska Zirvesi Sonrası Sürpriz ‘Putin’ İddiası! Trump’ın En Yakını Sızdırdı, Rusya'dan İlk Taviz

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki kritik zirve sonrasında ortaya atılan iddia dikkat çekti. Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya’nın 5 bölge için taviz verdiğini iddia etti. İşte çok konuşulan olayın detayları…

Son Güncelleme:
Alaska Zirvesi Sonrası Sürpriz ‘Putin’ İddiası! Trump’ın En Yakını Sızdırdı, Rusya'dan İlk Taviz
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta 3 yıl geride kalırken, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska’da gerçekleştirdiği kritik görüşme dünya gündemine oturdu.

Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanıp sağlanamayacağı tartışılırken, dikkat çeken bir iddia konuşulmaya başlandı.

Alaska Zirvesi Sonrası Sürpriz ‘Putin’ İddiası! Trump’ın En Yakını Sızdırdı, Rusya'dan İlk Taviz - Resim : 1

'5 BÖLGEDEN TAVİZ VERDİ' İDDİASI

CNN International’a konuşan ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve ABD’nin bazı güvenlik konularında uzlaşmaya vardığını, Moskova'nın Ukrayna'daki bazı bölgeler konusunda "taviz verdiğini" ileri sürdü.

Alaska Zirvesi Sonrası Sürpriz ‘Putin’ İddiası! Trump’ın En Yakını Sızdırdı, Rusya'dan İlk Taviz - Resim : 2

“Ruslar, beş bölgenin tamamıyla ilgili bazı tavizler sundu” diyen Witkoff, Donetsk, Lugansk, Herson, Zaporijya ve Kırım’ın bu kapsamda değerlendirildiğini söyledi.

Söz konusu iddianın ardından gözler Ukrayna yönetiminin vereceği karara çevrildi.

Trump'tan Kritik 'Rusya' Açıklaması! 'Gelişmeler Var' Diyerek DuyurduTrump'tan Kritik 'Rusya' Açıklaması! 'Gelişmeler Var' Diyerek DuyurduGüncel

Alaska Zirvesinden Detaylar Sızdı... İşte Konuşulanlar!Alaska Zirvesinden Detaylar Sızdı... İşte Konuşulanlar!Dünya

Kaynak: CNN

Etiketler
Donald Trump Vladimir Putin Rusya Ukrayna
Son Güncelleme:
Galatasaray'ın Kurtarıcısı Barış Alper İçin Flaş Karar! Gözler Yönetime Çevrildi Barış Alper İçin Flaş Karar
Türkiye’de 'Yapay Et' Dönemi mi Başlıyor? Gerçek Açığa Çıktı! Bakan Yumaklı İddialara Son Noktayı Koydu Türkiye’de Yapay Et Dönemi mi Başlıyor? Gerçek Açığa Çıktı
İstanbul’un Ortasında 300 Günlük Vicdan Nöbeti! Gönüllüler Hekimbaşı Barınağı İçin Ayakta 300 Günlük 'Vicdan' Nöbeti! Zulme Sessiz Kalmadılar
Evlilik Teklifi Alan İrem Derici'den Bomba İtiraf: İlk Kez... Evlilik Teklifi Alan İrem Derici'den Bomba İtiraf
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
Geçtiğimiz Sene Akciğer Kanseri Teşhisi Konulmuştu! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Hayatını Kaybetti
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
AKP Disipline Sevk Etmişti: Mücahit Birinci Partisinden İstifa Etti Mücahit Birinci'den 'Jet' Hızıyla İstifa
AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’ AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’