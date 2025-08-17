Alaska Zirvesinden Detaylar Sızdı... İşte Konuşulanlar!

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Alaska zirvesinde Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinden çekilmesi karşılığında Zaprijya ve Herson bölgelerindeki cepheleri dondurabileceğini söylediği öğrenildi. Trump’ın da Ukrayna'nın güvenliği için NATO'nun 5’inci maddesine benzer güvenlik garantileri sağlamayı önerdiği ortaya çıktı.

Alaska Zirvesinden Detaylar Sızdı... İşte Konuşulanlar!
Sonuçsuz biten Alaska zirvesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, temel talepleri karşılanırsa Rusya-Ukrayna savaşındaki bazı cepheleri dondurmayı kabul edebileceğini yazdı.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a savaşın son bulması için gerekli şartlardan birinin, Ukrayna ordusunun kısmen Rusya’nın kontrolü altında bulunan Donetsk bölgesinden geri çekilmesi olduğunu söyledi. Rus lider, Donetsk bölgesinin kontrolünün Rusya’ya bırakılması karşılığında güneydeki Zaporijya ve Herson bölgelerindeki cephelerin dondurulabileceğini belirtti.

TRUMP NE ÖNERDİ?

Adı açıklanmayan bir Avrupalı diplomat da Trump’ın görüşmede, ABD’nin Ukrayna için, NATO’nun bir üyenin saldırıya uğraması halinde, diğer üyelerin savunmaya destek sağlamasını meşru kılan 5’inci maddesine benzer güvenlik garantileri sağlamayı önerdiğini belirtti. Adı açıklanmayan bir ABD’li diplomat ise, NATO’nun söz konusu garantilere müdahale etmeyeceğini aktardı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın önerisini "Bu konuda yalnızca sağlam ve güvenilir garantiler yeni savaşları ve saldırıları önleyebilir" sözleriyle destekledi.

ZELENSKİY ABD YOLCUSU

Bu arada Fox News televizyonuna Trump, "Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de ‘hayır’ diyecekler" ifadelerini dedi.

ABD lideri, barışı gerçekleştirmenin artık Ukrayna ve sürece dahil olması gereken Avrupa ülkelerine bağlı olacağını da işaret ederek, "Rusya büyük bir güç. Onlar (Ukrayna) ise değil" ifadelerini kullandı. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e nasıl bir önerisi olacağına ilişkin soruya ise "Bir anlaşma yapması gerek" cevabını vermişti.

ABD yolcusu olan Zelenskiy de yaptığı açıklamada "Pazartesi günü, katliamın ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin tüm detayları ele almak üzere Washington D.C.'de Başkan Trump ile görüşeceğim. Avrupalıların, ABD ile birlikte güvenilir güvenlik garantileri sağlamak için her aşamada sürece dahil olması önemlidir. Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına katılım konusunda ABD tarafının verdiği olumlu sinyalleri de ele aldık. Tüm ortaklarımızla pozisyonlarımızı koordine etmeye devam ediyoruz" sözlerini kullandı.

