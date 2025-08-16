İngiltere'den Trump'a Övgü: 'Savaşın Sonunu Daha da Yaklaştırdı'

İngiltere Başbakanı Starmer, Alaska zirvesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Trump'ın çabaları bizi Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı savaşını sona erdirmeye her zamankinden daha fazla yaklaştırdı" dedi. Starmer, bir sonraki aşamayı desteklemeye hazır olduklarını da vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki Alaska zirvesinin ardından Ukrayna'ya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Starmer, bir anlaşma çıkmadan sonuçlanan zirveye dair "Başkan Trump'ın çabaları bizi Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı savaşını sona erdirmeye her zamankinden daha fazla yaklaştırdı. Ölümlerin sona ermesi için gösterdiği liderlik takdir edilmeli" ifadelerini kullandı.

Her ne kadar ilerleme kaydedilmiş olsa da bir sonraki adımın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de dahil olduğu görüşmeler olması gerektiğini vurgulayan Starmer, Ukrayna'da barışa giden yolun onsuz belirlenemeyeceğini belirtti.

ZELENSKİY VE TRUMP İLE DE GÖRÜŞTÜ

Starmer, bu sabah Zelenskiy, Trump ve diğer Avrupalı ortaklarıyla telefonda görüştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Hepimiz bir sonraki aşamayı desteklemeye hazırız. Avrupa'nın yanı sıra ABD'nin de herhangi bir anlaşmanın parçası olarak Ukrayna'ya sağlam güvenlik garantileri sağlama konusundaki açık tutumunu memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli bir ilerleme ve Putin'i daha fazlası için geri gelmekten caydırmada çok önemli olacak. Bu arada, barbarca saldırılarını durdurana kadar, Rus ekonomisi ve halkı üzerinde zaten cezalandırıcı etkisi olan savaş makinesinin vidalarını daha fazla yaptırımla sıkmaya devam edeceğiz."

Trump ile Putin, dün Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

