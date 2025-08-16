Anlaşmanın Çıkmadığı Zirvede Yemek de İptal Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleştirdiği zirve, yaklaşık üç saat sürdü.

Zirve, Joint Base Elmendorf–Richardson askeri üssünde üçe üç formatında gerçekleşti. Trump’a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik ederken, Putin’in heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yer aldı.

'ANLAŞMA OLANA KADAR ANLAŞMA OLMAMIŞTIR'

Gözlerin çevrildiği zirveden herhangi bir anlaşma çıkmadı. Sonuçsuz biten toplantının ardından iki lider arasında planlanan öğle yemeği de iptal edildi.

İptal edilen öğle yemeğinin ardından iki lider kısa bir ortak basın toplantısı düzenledi. Trump burada yaptığı konuşmada "Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu var ancak bazı ilerlemeler kaydettik. Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır" ifadelerini kullandı.