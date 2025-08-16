İsrail'den Kıtlık Silahı... Gazze'de 11 Kişi Daha Açlıktan Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi, İsrail’in devam eden ağır saldırıları ve ablukası nedeniyle insani bir felaketin pençesinde. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, son 24 saatte 11 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Burş, 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, 108’i çocuk olmak üzere 251’e ulaştığını belirtti.

İSRAİL YARDIMLARI ENGELLİYOR

İsrail’in sıkı ablukası, Gazze’ye insani yardım girişini büyük ölçüde engelliyor. Bölgede su, ilaç, tıbbi malzeme ve hijyen ürünleri neredeyse tükenmiş durumda. Çocuklar başta olmak üzere, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölümler hızla artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in açlık ve susuzluğu bir silah olarak kullandığına dikkat çekiyor.

2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Gazze’nin altyapısı, İsrail ordusunun saldırılarıyla yüzde 88 oranında tahrip edildi. 2,3 milyon nüfuslu bölgede, yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Bu alanlarda hijyen malzemeleri ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlar yetersiz, bulaşıcı hastalıklar hızla yayılıyor.

Kaynak: AA