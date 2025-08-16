Zelenskiy, ABD'ye Gidiyor! Tarih Verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın işgalini sona erdirmek için ABD Başkanı Donald Trump ile pazartesi günü Washington’da bir araya gelecek. Zelenskiy, Trump’ın Ukrayna-ABD-Rusya üçlü toplantı önerisini desteklediklerini açıklarken, Avrupa’nın da görüşmelere dahil olmasını istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalini sona erdirmek için yürütülen diplomatik çabalar kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere pazartesi günü Washington’a gideceğini duyurdu. Zelenskiy, bu kararı cumartesi günü Trump ile gerçekleştirdiği “uzun ve verimli” telefon görüşmesinin ardından kamuoyuna açıkladı.

Görüşmede, Avrupa liderleriyle yapılan istişareler de etkili oldu.Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ukrayna, barışı sağlamak için üretken bir şekilde çalışmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Başkan Trump’ın Ukrayna-ABD-Rusya üçlü toplantısı düzenleme önerisini destekliyoruz” ifadelerine yer verdi. Ukrayna lideri, Avrupa’nın da bu görüşmelere mutlaka dahil olması gerektiğini vurguladı.

