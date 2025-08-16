Putin, Trump'la Görüştükten Sonra Mezarlığa Gitti

Alaska’da temaslarını sürdüren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet askerlerinin mezarlarını ziyaret etti. İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet pilot ve denizcilerin kabirlerine çiçek bırakan Putin, Ortodoks din yetkilisiyle de görüştü. Programını tamamlayan Rus lider, ardından ülkesine döndü.

Son Güncelleme:
Putin, Trump'la Görüştükten Sonra Mezarlığa Gitti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı zirve sonrası Alaska’da bulunan Sovyet askerlerinin mezarlarını ziyaret etti. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Anchorage yakınlarındaki Fort Richardson Anıt Mezarlığı’nda İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden Sovyet pilot ve denizcilerin kabirlerine çiçek bıraktı.

Söz konusu askerlerin, ABD’nin Lend-Lease anlaşması kapsamında müttefik devletlere sağladığı savaş malzemelerini taşırken yaşamını yitirdiği belirtildi. Putin’in mezarlıkta Alaska’daki Ortodoks din yetkilisiyle de kısa bir görüşme yaptığı aktarıldı.

Ziyaretin ardından Putin, Alaska programını tamamlayarak ülkesine dönmek üzere uçağına geçti.

Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk AçıklamalarAlaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk AçıklamalarDünya

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Vladimir Putin Rusya
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi! Jose Mourinho'nun Dünyası Başına Yıkıldı: Bomba İddiayı Duyurdular... Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Neşteri Vurdu: 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı! 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı!
Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk Açıklamalar Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den Açıklama
Gazze’de Hastaneler Yine Hedefte! İsrail Bir Kez Daha Bombaladı Gazze’de Hastaneler Yine Hedefte! İsrail 13. Kez Bombaladı
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik Atamalar Cumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik Atamalar
Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk Açıklamalar Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den Açıklama
Değişimiyle Sık Sık Gündeme Geliyor… Zeynep Koçak’tan Takipçisine Olay Yanıt Değişimiyle Gündemde.. Takipçisine Olay Yanıt
Meteoroloji'den Kritik Uyarılar! Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat: Sağanak ve Fırtına Kapıda Doğu Karadeniz’de Sağanak, Ege’de Fırtına Bekleniyor
Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif! Türkiye’de İlk Kez Görüldü Türkiye’de İlk Kez Görüldü