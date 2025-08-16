Putin, Trump'la Görüştükten Sonra Mezarlığa Gitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı zirve sonrası Alaska’da bulunan Sovyet askerlerinin mezarlarını ziyaret etti. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Anchorage yakınlarındaki Fort Richardson Anıt Mezarlığı’nda İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden Sovyet pilot ve denizcilerin kabirlerine çiçek bıraktı.

Söz konusu askerlerin, ABD’nin Lend-Lease anlaşması kapsamında müttefik devletlere sağladığı savaş malzemelerini taşırken yaşamını yitirdiği belirtildi. Putin’in mezarlıkta Alaska’daki Ortodoks din yetkilisiyle de kısa bir görüşme yaptığı aktarıldı.

Ziyaretin ardından Putin, Alaska programını tamamlayarak ülkesine dönmek üzere uçağına geçti.

Kaynak: AA-DHA