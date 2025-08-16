Alaska'daki Kritik Zirve Dünya Basınında: 'Anlaşma Yok, Ateşkes Yok'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alaska’da yapılan Trump-Putin zirvesi sona erdi. Ancak toplantıdan Ukrayna’da ateşkes ya da somut bir anlaşma çıkmadı. Uluslararası basın, zirvenin “beklenen sonucu vermediği” değerlendirmesinde bulundu.

'TRUMP PUTIN'E KIRMIZI HALI SERDİ'

New York Times, “Trump, Putin’e kırmızı halı serdi, yine de bir barış anlaşmasına varamadı” başlığını attı. Gazete, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü arayışında hâlâ uzun bir yol kat etmesi gerektiğini yazdı. Zirveden, Putin ile yeniden görüşme dışında bir kazanım çıkmadığı yorumu yapıldı.

Washington Post, iki liderin anlaşmaya varamaması üzerine yemek programlarını iptal ederek zirveyi erken bitirdiğini belirtti. Gazete ayrıca, Trump ve Putin’in ortak basın toplantısında soru almamasına dikkat çekti.

'BİR SOYLU GİBİ KARŞILANDI'

ABD Başkanı'nın Rus lider için düzenlediği karşılama seremonisi hakkında gazete uzun bir analiz yazısı paylaştı.

"Putin için güzel bir gündü çünkü kendi halkına dünyanın en güçlü adamı tarafından bir soylu gibi karşılandığını gösterme fırsatı buldu" yorumuna yer verildi.

'GÖRÜŞME BAŞARILIYDI'

The Telegraph, “Putin ve Trump Ukrayna’da barış için anlaşma sağlayamadı” başlığını kullandı. Haberde Trump’ın, “Görüşme başarılıydı ancak anlaşma olmadı” sözlerine yer verildi.

Independent, ABD Başkanı’nın basın toplantısında dile getirdiği “Anlaşma yapılana kadar anlaşma yapılmış sayılmaz” ifadesini öne çıkardı. İki liderin savaşı durdurmak gerektiği konusunda aynı fikirde oldukları, ancak ateşkes için ortak bir zemine ulaşamadıkları kaydedildi.

'ATEŞKES VE ANLAŞMA YOK'

BBC ise manşetine “Ateşkes yok, anlaşma yok” ifadesini taşıdı. Zirvenin Trump’ın “barış sağlayıcı lider” imajına zarar verdiğini vurguladı. Haberde, “Kendisini barış elçisi olarak tanıtmayı seven Trump’ın Alaska’dan hem ateşkes hem anlaşma olmadan ayrıldığı anlaşılıyor” denildi.

ABD Başkanı’nın zirveden önce başarısızlık ihtimalini yüzde 25 olarak açıklaması hatırlatıldı. BBC, bu ihtimalin gerçekleştiğini belirterek, “Anlaşma sağlanamaması Trump'ın iç ve dış siyasette prestijine zarar verecektir” yorumunu yaptı.

