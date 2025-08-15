İsrail'den 1 Milyon Kişiye Sürgün Tehdidi! Hazırlıklar Başladı, Yedek Askerler Devrede

İsrail ordusu, 1 milyon kişinin sürgün edilmesini öngören Gazze'nin tamamen işgali planı için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda yedek askerlere talimat gönderildi. İşgalin Eylül'den önce başlaması beklenmiyor.

İsrail ordusunun, birliklere Gazze kentini işgal hazırlıklarına başlanması talimatı verdiği belirtildi. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, askeri tatbikatlar dahil olmak üzere hazırlıkların ilerleyen günlerde başlayacağı, yedek askerlere eylülde silah altına alınabilecekleri konusunda talimatların gönderildiği belirtildi.

EYLÜLDEN ÖNCE BAŞLAMAYACAK

Gazze kentini işgal için yürütülecek saldırıların eylül ayından önce başlamayacağı, öncelikle Gazze kenti ve civarında halihazırda İsrail saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren 1 milyon Filistinlinin sürgün edileceği kaydedildi.

Gazze kentini işgal için birliklerin zaman içinde bölgeye kademeli olarak konuşlandırılacağı da aktarıldı. Hazırlık aşamasının ardından Gazze kentini kuşatacak ve kenti batı bölgesinden kademeli işgal edecek en az dört alayın saldırı planlarının netleştirileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Bu arada abluka nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölenlerin sayısının 239’a çıktı.

Kaynak: AA

