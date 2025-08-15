Roller Değişti: Putin'i ABD'nin Pilotları Koruyacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, 10 yıl aradan sonra ABD’ye gidiyor. Putin'i havadayken olası Rusya saldırısına karşı eğitilen ABD'li pilotlar koruyacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 yıl aradan sonra Ukrayna savaşını sonlandırma kapsamındaki görüşmeler için ABD’ye gitmeye hazırlanıyor. Daha iki hafta önce Rus uçaklarını önleyen ABD'nin savaş jetleri bu defa Putin'e ABD topraklarına kadar eşlik edecek.

'İLGİNÇ İRONİ'

Newsweek' konuşan Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden eski Tümgeneral Scott Clancy, bu durumu "Kuzey Amerika’yı, Rusya’nın bu yıl üç kez yaptığı gibi askeri ihlallerden korumak için kullanılan hava savunma sistemi, bu kez Rusya Devlet Başkanı’nı koruyacak. Bu ilginç bir ironi" ifadeleriyle yorumladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAD SAFHADA

Putin'in bugün Alaska’da Başkan Donald Trump ile görüşmesi sırasında olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak.

Eski NORAD Alaska Bölgesi Komutan Yardımcısı Clancy, zirvenin ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından özel güvenlik protokolü kapsamında değerlendirileceğini belirtti.

Kurallara aykırı hareket eden uçakların tespitinde NORAD’ın radar, uydu ve savaş uçaklarından oluşan 'katmanlı savunma ağı' devreye girecek. Şüpheli hava araçları önlenecek ve gerekli durumlarda savaş uçaklarıyla müdahale edilecek.

Putin’in Alaska’ya Rus askeri eskortu olmadan gelmesi bekleniyor. Ancak Clancy, gerekirse ABD ve Rus savaş uçaklarının koordineli şekilde Rus liderin uçağına eşlik edebileceğini de söyledi.

