Trump, Putin'den Umutlu: 'Bence Anlaşma Yapmak İstiyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Alaska'da Türkiye saatiyle 22.30'da bir araya gelecek.

Görüşmeye ilişkin konuşan Trump, Putin'in bir anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü söyledi. Trump ayrıca, "Rusya'ya yönelik yaptırım tehdidi Putin'in görüşme kararında etkili olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

'KÖTÜ GEÇERSE KİMSEYİ ARAMAYACAĞIM'

İkinci bir görüşme için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi arayacağını belirten Trump, "Kötü bir görüşme geçirirsek kimseyi aramayacağım" dedi.

RUSYA'DAN TRUMP'A ÖVGÜ

Görüşme öncesi bir açıklama da Rusya'dan geldi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada görüşmenin ardından herhangi bir belgenin yayınlanmasının beklenmediğini belirtildi.

"Trump, en karmaşık sorunları çözmek için eşi benzeri görülmemiş bir yaklaşım sergiliyor" denilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Bu eylemler Moskova ve Putin tarafından büyük takdir görüyor. Alaska'da yapılacak Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarını şimdiden tahmin etmek yanlış olur."



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, "ABD, Ukrayna'daki barış için her şeyi yapacak. Trump-Putin görüşmesinden umutluyuz ama barış için anlaşmak Rusya ve Ukrayna'ya kalmış" sözlerini kullandı.





Kaynak: Haber Merkezi