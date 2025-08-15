Gözler, Alaska'daki Trump-Putin Zirvesine Çevrildi... Masada Ne Var? Uzmanlar Ne Diyor?

ABD Başkanı Trump, bugün Rus mevkidaşı Putin ile Ukrayna savaşını sonlandırma kapsamında bir araya gelecek. Uzmanların görüşüne göre, gözlerin çevrildiği zirveden somut bir sonuç çıkma olasılığı düşük. Kiev yönetimi Trump'ın 'kandırılabileceğinden' endişeli.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşını sonlandırma görüşmeleri kapsamında bugün Alaska'da düzenlenecek zirvede görüşecek. The New York Times'ın haberine göre savaşın durdurulması konusunda tarafların görüşleri birbirinden çok uzak olduğu için somut ilerleme beklenmiyor.

TARAFLARA GÖRE DİPLOMATİK ZAFER PUTİN'İN

Hem Moskova hem Kiev yönetimi buluşmanın Putin için diplomatik bir zafer olduğu konusunda hemfikir. Kremlin yanlısı haber kanalları, "Putin’in ABD ziyareti, Rusya’yı izole etme politikasının tamamen çöküşü" ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de, Alaska görüşmesine davet edilmemesini eleştirerek, "Putin fotoğraf peşinde, bu onun kazancı olacak" dedi.

TOPRAK TAKASI GÜNDEMİ

Trump, toplantıyı 'yoklama buluşması' olarak tanımlasa da, 'toprak takası' fikrine açık olduğunu gösterdi. Zelenskiy ise Ukrayna Anayasası gereği ülke topraklarından vazgeçemeyeceğini, böyle bir adımın Kiev’de ciddi bir siyasi krize yol açacağını vurguladı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlara göre en kötü senaryo, Rusya ve ABD’nin kabul edeceği ama Zelenskiy'nin iç siyasette asla kabul edemeyeceği bir teklif sunması. Bu durumda Trump, Kiev’e karşı daha sert bir pozisyona dönebilir.Analistler Putin’in Alaska’da Zelenskiy’yi 'barışın önündeki inatçı engel' olarak göstermeye çalışacağına dikkat çekti.

Rusya uzmanı Ryhor Nizhnikau’ya göre, "Trump kendini iyi bir pazarlıkçı olarak görüyor, ancak Putin bu oyunu tüm hayatı boyunca oynadı ve Trump’ı manipüle edebileceğine inanıyor." Trump’ın "Toprak takası olacak" çıkışı, Kiev’de endişe yaratıyor. Zelenskiy, Trump’ın kolayca 'kandırılabileceğini' belirtti.

PUTİN İÇİN DE ZOR SINAV KAMUOYU BASKISI

Putin’in elini zayıflatabilecek en temel şey ise Rusya’daki milliyetçi kamuoyu baskısı. Yıllardır körüklenen savaş yanlısı söylem nedeniyle, Kremlin’in geri adım sinyali vermesi sert tepkilere yol açıyor.

Alaska zirvesinin barışla sonuçlanabileceği yönündeki yorumlar, bazı Rus milliyetçiler tarafından "Putin pes etti" şeklinde yorumlandı.

BATI, ZELENSKİY'SİZ ZİRVEYE TEPKİLİ

Batılı liderler Trump’ın Zelenskiy’yi dışlayan bir Ukrayna zirvesi yapmasına tepki gösterdi. Trump, çarşamba günü yaptığı video görüşmesinde Avrupalı liderlere herhangi bir barış planının ateşkesle başlaması ve Ukrayna masada olmadan müzakere edilmemesi konusunda güvence verdiğini söyledi.

