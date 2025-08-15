Ünlü Oyuncu Tom Cruise, Trump’ın Ödül Davetini Reddetti: 'Çok Yoğunum'

Tom Cruise, ABD Başkanı Donald Trump’ın 48. Kennedy Center Onur Ödülleri’ne davetini yoğun programı nedeniyle reddetti. Tören aralık ayında yapılacak ve George Strait, KISS, Michael Crawford, Gloria Gaynor ve Sylvester Stallone ödüllendirilecek.

Ünlü Oyuncu Tom Cruise, Trump’ın Ödül Davetini Reddetti: 'Çok Yoğunum'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollywood’un ünlü oyuncusu Tom Cruise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kennedy Center Onur Ödülleri’ne katılma davetini geri çevirdi. Washington Post’un aktardığına göre, Cruise program yoğunluğu nedeniyle aralık ayında düzenlenecek törene katılamayacağını bildirdi.

BEŞ İSİM ÖDÜLLENDİRİLECEK

Trump, Çarşamba günü 48. Kennedy Center Onur Ödülleri’nde onurlandırılacak beş ismi açıkladı. Bu yıl ödüle layık görülenler arasında country müzik sanatçısı George Strait, rock grubu KISS, Broadway yıldızı Michael Crawford, şarkıcı Gloria Gaynor ve oyuncu Sylvester Stallone yer alıyor. Cruise’un da ödül için değerlendirildiği ancak daveti reddettiği belirtildi.

Ünlü Oyuncu Tom Cruise, Trump’ın Ödül Davetini Reddetti: 'Çok Yoğunum' - Resim : 1

TRUMP DA ÖDÜL İSTİYOR

Törenle ilgili konuşan Trump, gelecek yıl kendisinin de onurlandırılması gerektiğini savundu ve “Bekledim, bekledim... Sonunda dedim ki, ‘Boş ver, ben başkan olayım ve kendime ödül vereyim.’ Seneye Trump’ı onurlandırıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca, ödül alacak isimlerin seçimi sürecinde aktif rol oynadığını ve bazı “aşırı ilerici” adayları elediğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tom Cruise Donald Trump
Emekliler Bayram Bu Rakamları Görünce Bayram Edecek! ING, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası… İşte 2025 Emekli Maaşı Banka Promosyonu Emekliler Bayram Bu Rakamları Görünce Bayram Edecek
Burası Amerika Değil Türkiye! Serasında Elleriyle Yakaladı… Dev Yılana Önce Su İçirdi Ardından Öptü Burası Amerika Değil Türkiye!
İsrail Ordusunda Şok! Gazze'den Dönen Bir Asker Daha İntihar Etti Gazze'den Dönen İsrail Askeri İntihar Etti
İki Ülke Arasında Kritik Esir Takası… 84 Rus, 84 Ukraynalı İki Ülke Arasında Kritik Esir Takası… 84 Rus, 84 Ukraynalı
ÇOK OKUNANLAR
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! ‘İstanbul’da Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’ Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! 'Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’
Meteoroloji'den 13 Kente 'Sarı' Kodlu Uyarı! İstanbul ve İzmir de Aralarında... Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji'den 13 Kente 'Sarı' Kodlu Uyarı
Diyanet'ten Bir 'Cuma Hutbesi' Skandalı Daha! Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı