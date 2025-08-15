Ünlü Oyuncu Tom Cruise, Trump’ın Ödül Davetini Reddetti: 'Çok Yoğunum'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollywood’un ünlü oyuncusu Tom Cruise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kennedy Center Onur Ödülleri’ne katılma davetini geri çevirdi. Washington Post’un aktardığına göre, Cruise program yoğunluğu nedeniyle aralık ayında düzenlenecek törene katılamayacağını bildirdi.

BEŞ İSİM ÖDÜLLENDİRİLECEK

Trump, Çarşamba günü 48. Kennedy Center Onur Ödülleri’nde onurlandırılacak beş ismi açıkladı. Bu yıl ödüle layık görülenler arasında country müzik sanatçısı George Strait, rock grubu KISS, Broadway yıldızı Michael Crawford, şarkıcı Gloria Gaynor ve oyuncu Sylvester Stallone yer alıyor. Cruise’un da ödül için değerlendirildiği ancak daveti reddettiği belirtildi.

TRUMP DA ÖDÜL İSTİYOR

Törenle ilgili konuşan Trump, gelecek yıl kendisinin de onurlandırılması gerektiğini savundu ve “Bekledim, bekledim... Sonunda dedim ki, ‘Boş ver, ben başkan olayım ve kendime ödül vereyim.’ Seneye Trump’ı onurlandırıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca, ödül alacak isimlerin seçimi sürecinde aktif rol oynadığını ve bazı “aşırı ilerici” adayları elediğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi