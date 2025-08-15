Ryanair Çalışanları Greve Çıktı: Anlaşma Olmazsa Aylarca Sürecek

İspanya'da Ryanair'deki yer hizmetleri çalışanları greve başladı. Binlerce yolcuyu etkileyecek grev, anlaşma sağlanmazsa yıl sonuna kadar devam edecek.

Ryanair Çalışanları Greve Çıktı: Anlaşma Olmazsa Aylarca Sürecek
İrlanda merkezli ucuz tarifeli hava yolu şirketi Ryanair'in İspanya havalimanlarındaki yer hizmetleri şirketi Azul Handling çalışanları greve başladı.

Genel İşçi Sendikasının (UGT) çağrısıyla bugün greve başlayan Azul Handling çalışanları, 05.00-09.00, 12.00-15.00 ve 21.00-24.00 saatlerinde iş bırakacak.

İspanya'nın yaz mevsimindeki en yoğun dönemlerinden birine denk gelen grevlerin 15, 16 ve 17 Ağustos'ta yapılacağı ve taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde yıl sonuna kadar her çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri devam edeceği bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığı, havalimanlarındaki yolcuların mağduriyetini gidermek amacıyla ağustos ayı için yurt içi ve dışı seferlerde asgari hizmet seviyelerinin yüzde 76 ile yüzde 87 arasında olacağını duyurdu.

SENDİKA, TALEPLERİNİ SIRALADI

Sendikadan yapılan açıklamada, greve gitme nedenleri, sürekli yarı zamanlı istihdamlardan dolayı istikrarlı çalışma ortamı sağlanmaması, yerleşik çalışma programının bulunmaması ve fazla mesailerde dayatılma ve zorlama olması şeklinde sıralandı.

İspanya'nın Madrid ve Barselona kentleri, Kanarya ile Balear Adaları başta olmak üzere 24 havalimanına uçuşu bulunan Ryanair'deki grevin her gün binlerce yolcuyu etkilemesi bekleniyor.

Kaynak: AA

