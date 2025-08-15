İsrail Ordusunda Şok! Gazze'den Dönen Bir Asker Daha İntihar Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki Tiberya doğumlu bir yedek subayın ülkenin kuzeyinde intihar ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, askerin daha önce Gazze’deki saldırılara katıldığı bilgisi paylaşıldı. İsrail basını, bu olayın orduda bu yıl kaydedilen 17’nci intihar vakası olduğunu aktardı.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, son dönemde orduda intihar vakalarının artması kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Ordu yetkilileri, artışa dair açıklama yapmaktan kaçınırken, askerlerin ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı yürütüldüğü biliniyor.

Kaynak: AA