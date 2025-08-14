AFAD Duyurdu... Balıkesir'de Bir Deprem Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 6,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BALIKESİR SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve çevre illerden de hissedildi. Bu depremin ardından 4,6 ve 4,1'lik artçı depremler oldu.

AYRINTILAR GELİYOR

Kaynak: Haber Merkezi