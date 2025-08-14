AFAD Duyurdu... Balıkesir'de Bir Deprem Daha

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.07'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Duyurdu... Balıkesir'de Bir Deprem Daha
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 6,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BALIKESİR SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve çevre illerden de hissedildi. Bu depremin ardından 4,6 ve 4,1'lik artçı depremler oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Balıkesir Deprem
