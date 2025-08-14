AFAD Duyurdu... Balıkesir'de Bir Deprem Daha
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.07'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, 6,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 14, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-14
Saat:18:07:00 TSİ
Enlem:39.23528 N
Boylam:28.08917 E
Derinlik:6.52 km
Detay:https://t.co/oZl61faE2r@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BALIKESİR SALLANMAYA DEVAM EDİYOR
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve çevre illerden de hissedildi. Bu depremin ardından 4,6 ve 4,1'lik artçı depremler oldu.
