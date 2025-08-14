Rusya ile Ukrayna Arasında 84’er Kişilik Esir Takası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden esir takasları kapsamında yeni bir değişim gerçekleşti. Rusya Savunma Bakanlığı, 84 Rus askerinin Ukrayna kontrolündeki bölgelerden geri döndüğünü, karşılığında ise 84 Ukraynalı esirin iade edildiğini açıkladı.

Şu anda Belarus’ta bulunan Rus askerlerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığı, tüm askerlerin Rusya’daki Savunma Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarına sevk edileceği belirtildi. Takas sürecine Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) aracılık ettiği vurgulandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, asker ve sivillerden oluşan 84 Ukraynalının ülkeye geri getirildiğini duyurdu. Zelenskiy, serbest bırakılanların çoğunun ciddi tıbbi bakım ve rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Aralarında 2014, 2016 ve 2017’den beri esir tutulan siviller ile Mariupol savunucusu askerlerin de bulunduğu belirtilen açıklamada, Zelenskiy, takas sürecine katkı sağlayan herkese ve özellikle BAE’ye teşekkürlerini sundu. Zelenskiy, “Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması için çalışan herkese minnettarım” dedi.

