Rusya ile Ukrayna Arasında 84’er Kişilik Esir Takası

Rusya ve Ukrayna, 84’er asker ve sivilin karşılıklı olarak takas edildiğini duyurdu. Esir takasına BAE aracılık ederken, serbest bırakılan Ukraynalıların çoğu tıbbi bakım ve rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden esir takasları kapsamında yeni bir değişim gerçekleşti. Rusya Savunma Bakanlığı, 84 Rus askerinin Ukrayna kontrolündeki bölgelerden geri döndüğünü, karşılığında ise 84 Ukraynalı esirin iade edildiğini açıkladı.

Rusya ile Ukrayna Arasında 84’er Kişilik Esir Takası - Resim : 1

Şu anda Belarus’ta bulunan Rus askerlerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığı, tüm askerlerin Rusya’daki Savunma Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarına sevk edileceği belirtildi. Takas sürecine Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) aracılık ettiği vurgulandı.

Rusya ile Ukrayna Arasında 84’er Kişilik Esir Takası - Resim : 2

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, asker ve sivillerden oluşan 84 Ukraynalının ülkeye geri getirildiğini duyurdu. Zelenskiy, serbest bırakılanların çoğunun ciddi tıbbi bakım ve rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Rusya ile Ukrayna Arasında 84’er Kişilik Esir Takası - Resim : 3

Aralarında 2014, 2016 ve 2017’den beri esir tutulan siviller ile Mariupol savunucusu askerlerin de bulunduğu belirtilen açıklamada, Zelenskiy, takas sürecine katkı sağlayan herkese ve özellikle BAE’ye teşekkürlerini sundu. Zelenskiy, “Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması için çalışan herkese minnettarım” dedi.

Dünyanın Gözü Bu Zirvedeydi: Rusya-Ukrayna Görüşmesi Sona ErdiDünyanın Gözü Bu Zirvedeydi: Rusya-Ukrayna Görüşmesi Sona ErdiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Rusya Ukrayna
Son Güncelleme:
Ali Koç Her Konuda Anlaşmaya Vardı: Fenerbahçe’den Süper Lig’i Sallayacak Transfer! 25 Milyon Euroluk Yıldız İlk Uçakla Geliyor Fenerbahçe’den Süper Lig’i Sallayacak Transfer
Hindistan’da 'Bulut Patlaması' Alarmı! Yaralı Sayısı 70’i Aştı Hindistan’da 'Bulut Patlaması' Alarmı! Yaralı Sayısı 70’i Aştı
Ukrayna'dan Belgorod'da İHA Saldırısı: 3 Yaralı, O Anlar Kamerada Ukrayna'dan Belgorod'da İHA Saldırısı: 3 Yaralı, O Anlar Kamerada
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
ÇOK OKUNANLAR
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Cumhurbaşkanı İsim Vermeden Sahip Çıktı, CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi