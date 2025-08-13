6.1'lik Sındırgı Depremi Hangi Fayları Tetikledi? Balıkesirliler İlk Kez Duyacak! Meğer 1,5 Ay Önce…

Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu ve Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik deprem sonrasında kritik açıklamalar yaptı. Bölgede 1,5 ay önce başlattıkları çalışmalarda yer kabuğunda büyük hareketlilik kaydettiklerini belirten uzmanlar, depremin hangi fayları tetiklediğini açıkladı. İşte detaylar…

6.1'lik Sındırgı Depremi Hangi Fayları Tetikledi? Balıkesirliler İlk Kez Duyacak! Meğer 1,5 Ay Önce…
Balıkesir’de meydana gelen 6.1’lik deprem sonrasında önemli açıklamalar yapan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, bu depremin hangi fayları tetiklediğini açıklayarak büyük bir deprem beklentisi olmadığına dikkat çekti.

6.1'lik Sındırgı Depremi Hangi Fayları Tetikledi? Balıkesirliler İlk Kez Duyacak! Meğer 1,5 Ay Önce… - Resim : 1
Balıkesir'de depremde yıkılan bir bina

Balıkesir’deki deprem sonrasında depremin merkez üssü Sındırgı’da incelemelere başlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (DUAM) bilim insanları, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

6.1'lik Sındırgı Depremi Hangi Fayları Tetikledi? Balıkesirliler İlk Kez Duyacak! Meğer 1,5 Ay Önce… - Resim : 2

'ÇOK BÜYÜK KAYMALAR YOK'

Balıkesir Sındırgı'da 1,5 ay önce çalışma başlattıklarını, o zamanki ölçümlerde yer kabuğunda büyük hareketlenmeler kaydettiklerini belirten DUAM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu “Burada 4 sabit istasyonumuz var. Onların verilerine göre; anlık olarak 2-3 santim bandında sallanmaların ve anlık değişimlerin olduğunu tespit ettik. Çok büyük kaymalar yok” dedi.

6.1'lik Sındırgı Depremi Hangi Fayları Tetikledi? Balıkesirliler İlk Kez Duyacak! Meğer 1,5 Ay Önce… - Resim : 3
Prof. Dr. Çağlar Özkaymak

Amaçlarının depremin kökünün ne olduğunu bulmak olduğu mesajını veren DUAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ise kritik noktalara dikkat çekti.

6.1'lik Sındırgı Depremi Hangi Fayları Tetikledi? Balıkesirliler İlk Kez Duyacak! Meğer 1,5 Ay Önce… - Resim : 4
Balıkesir depremini hisseden ve parkta sabahlayan İstanbullular

'DİĞER FAYLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ GÖRDÜK'

"Bu depremden sonra diğer faydaların da tetiklendiğini gördük” diye belirten Özkaymak, şunları söyledi: Farklı mekanizmaya sahip faylara baktığımızda, Gelenbe fayındaki gibi küçük küçük depremler olmaya başladı. 6.1 büyüklüğündeki depremin bölgedeki diğer faylar üzerindeki etkisini gördük. Bölgede çok büyük bir deprem beklentisi içerisinde değiliz. Simav fay zonu içerisindeyiz. Bölgede 6.1, 6.2 büyüklüğünde deprem olması çok normal. Bu depremleri üretebilecek biri faydanın burada olduğunu biliyoruz.

'BÜYÜKLÜĞÜ VE SAYISI AZALACAK'

Bölgede belli aralıklarla depremler meydana gelmeye devam ettiğini vurgulayan Özkaymak “5-5.1'e kadar artçı depremler olma potansiyeli var. Zaman geçtikçe artçıların büyüklüğü ve sayısı azalacak" dedi.

Kaynak: DHA

