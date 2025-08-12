Sındırgı Depremini Bilen Şener Üşümezsoy, Deprem Korkusu Olmadan Uyuyacağı Şehri Açıkladı! "100 Yıl Kırılmaz Görünüyor"

Sındırgı’daki 6,1’lik depremi haftalar önce tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, fay hatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. İstanbul depremi konusunda iddialı konuşan ünlü isim, yıl verip deprem korkusu olmadan uyuyacağı şehri de açıkladı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. Sarsıntının ardından dikkatler, depremi haftalar öncesinden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’a çevrildi. Üşümezsoy, hem Sındırgı hem de olası İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy yıl vererek Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyacağı şehri ilk kez açıkladı.

"O BÖLGEDE FAY TEHLİKESİNİ YİTİRDİ"

Show Haber’e konuşan Üşümezsoy, Simav’daki depremler sonrası oluşan kırılma zincirini takip ettiklerini belirterek, "Kırılmayan kesim Sındırgı’ydı ve deprem orada oldu. Şimdi o bölgedeki fay tehlikesini yitirmiş gibi görünüyor" dedi.

MANİSA’YI İŞARET ETTİ

"Korkulacak fay var mı?" sorusuna yanıt veren Üşümezsoy, Manisa’ya dikkat çekti. Üşümezsoy, "Sipil Dağı’nın kuzey kenarında bir fay var ama tehlikeli mi değil mi bilemem." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL’DA KIRILACAK FAY YOK"

Olası büyük İstanbul depremi sorusuna ise net bir cevap veren Üşümezsoy, "Bu soruya belki bin kez cevap verdim. Artık yoruldum. İstanbul’da kırılacak fay yok" dedi.

"EN RAHAT UYUYACAĞIM ŞEHİR İSTANBUL"

Türkiye’de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin İstanbul olduğunu açıklayan Üşümezsoy, İstanbul'da olası büyük bir deprem için de, "Bunları piyano kırılma hikayeleri var. O yüzden 100 yıl kırılmaz görünüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Show Haber

