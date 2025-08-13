Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'de... Hakan Fidan'dan Kritik Açıklamalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bütün Suriyeliler için yeni bir umut kapısı açıldı. Yurtdışında bulunan Suriyeliler vatanlarına dönmeye başladı. Ülkeye ekonomik yatırımlar gelmeye başladı. Yaptırımlar kalkmaya başladı. Suriye'deki yönetim hem bölgedeki devletlerle hem uluslararası aktörlerle pozitif bir ilişki geliştirmeye başladılar.

Suriye'deki kardeşlerimizle hayatın normal akışında olan alt yapı, ekonomi, yatırım, turizm gibi birçok konuda işbirliği yaparken diğer taraftan da stratejik politika alanlarında da belli konuları hayata geçirmek için çalışmak zorundayız.

Suriye ile yakın çalışmaktan memnunuz.

YPG'YE TEPKİ

Suriye'deki olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar var. YPG oyunbozanlık yapıyor, sisteme entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor. Burada bir meydan okuma var. Sorunları barışçıl bir şekilde çözmek istiyoruz. Bu tavırların müsamaha görmemesi gerekiyor.

Bölgesel işbirlikleri Suriye'nin yaralarını sarabilecek potansiyelde. Realitede sıkıntılar olabiliyor. En büyük öncelik halkın can güvenliğinin sağlanması, ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sıkıntı içinde olmaması.

Yeni Suriye, kültürlerin bir arada yaşadığı bir ülke olmalı. Ancak her ülke bizim gibi yapıcı bir vizyon ortaya koymuyor. Oyunbozanların başı İsrail. Süveyda'daki olaylarda ortaya çıkan karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda.

Suriye yönetiminin kurumları ve halkı ayağa kaldırmak için ortaya koyduğu çabayı desteklemeliyiz."

ŞEYBANİ'DEN AÇIKLAMALAR

Bakan Fidan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani açıklamalarda bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Suriye yeni sorunlarla karşı karşıya. Bunun başında İsrail'in tekrar eden tehditleri. Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur.

İsrail, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atıyor. Doğrudan ve dolaylı tehditlerle karşı karşıyayız. Suriye'nin bölünmesi isteniyor.

Suriye'nin yeniden imarı, ayağa kalkması çok kritiktir. Suriye'de kaosun çıkmaması konusunda herkesi uyarıyoruz. Ülkeler bize destek vermeli.

Dün Ürdün'de ABD Büyükelçisi Barrack'la bir araya geldik. Süveyda konusunu ele aldık. Suriye'de olup bitenler İsrail tarafından yaratılan olaylardır. Biz barış süreci olsun istiyoruz.

Süveyda Suriye tarihinde önemli bir yerdedir. Dürziler Suriye toplumunun bir parçasıdır. Onları dışlamak gibi bir niyet asla yoktur. Bu söylemi İsrail üretmektedir.

Suriye Suriyelilerindir. Biz bir Suriyeli kimliği olsun istiyoruz."

BAKAN FİDAN'DAN SDG'YE TEPKİ

Bir gazetecinin sorduğu SDG sorusuna yanıt veren Bakan Fidan, şunları söyledi:

"Kimse kusura bakmasın, kimse enayi değil. Biz enayi değiliz. Bu süreçlere büyük bir iyi niyet koyuyoruz diye sizin orada ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz. Ama büyük devlet olmanın bir kuralı var, onu yapıyoruz"

