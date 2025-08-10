Aylar Önce Uyarmıştı, Gerçek Oldu! Şener Üşümezsoy Balıkesir Depremini Nokta Atışı Bildi! Gözler Şimdi Bu İllerde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre bölgede en az 10 bina yıkıldı, 2 kişinin ise enkaz altında kaldığı bildirildi. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, arama kurtarma ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Yıkımın yoğun olduğu bölgelerde ekipler zamana karşı yarışırken, vatandaşların güvenli alanlara yönlendirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

AYLAR ÖNCESİNDEN BİLDİ

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önceden öngördüğü ortaya çıkan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir depremini de 1 ay öncesinden bildi.

Depremin ardından depremin merkezini 1 ay öncesinden nokta atışı bilen Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy gündem oldu. Katıldığı bir programda “Bir deprem söz konusu. Manisa, Simav, Sındırgı etkilenebilir. Simav Dağı yükseliyor, öndeki havza çöküyor ve o fay kırılmalar yapıyor” diyerek uyaran Üşemezsoy’un açıklaması yeniden sosyal medyada gündem oldu.

GÖNEN- YENİCE HATTI KRİTİK

Üşümezsoy, 1 ay önce yaptığı açıklamada 1953 Yenice-Gönen depreminin ardından bölgenin stres biriktirdiğini belirterek, Güney Marmara’nın ciddi bir deprem riski taşıdığına dikkat çekmişti. Özellikle Gönen-Yenice hattı üzerinde büyük bir depremin yaşanma olasılığının yüksek olduğunu vurgulamıştı.

İSTANBUL DEPREMİNİ DE BİLMİŞTİ

Prof. Dr. Üşümezsoy, daha önce de İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önceden bilmişti. Üşümezsoy, “Armutlu ile Mudanya arasında deprem fırtınası bekliyorum. Esenköy'den Armutlu'ya giden fay var. Sıcak sular gidiyor. Burası için daha önce similasyon yaptım. 6,5 ile 7,0 dedim ama şimdiki fikrim, burada bir sürü depremler oluyor. Bir odak yaratmıyor. Küçük küçük fayların kırılması yapıyor. Büyük deprem yaratması için düz büyük bir fay olmalı. Ters fay olarak korkmuştum ama İstanbul etkiyen yıkıcı bir deprem olmayacak. Burada heyelanları çalıştırır. Bu fayda potansiyel var, bir 6.2 daha olabilir. Kıyı şeridinde heyelanları tetikleyebilir” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi