Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Google’ın Android Deprem Uyarı Sistemi’ni yeniden gündeme taşıdı. Sistem, sarsıntıdan yaklaşık 30 saniye önce Android kullanıcılarına uyarı göndererek, güvenli bir yere ulaşmaları için kritik zaman kazandırdı.

6 Şubat'tan Sonra İlk Sınavı Geçti! Google Balıkesir Depremini 30 Saniye Önceden Bildirdi
6 Şubat depremlerinde yetersiz uyarı ile tartışma yaratan Google’ın erken uyarı teknolojisi Balıkesir’deki 6.1’lik deprem için erkenden uyardı. Sistem, sarsıntıdan yaklaşık 30 saniye önce Android kullanıcılarına bir uyarı gönderdi.

BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE UYARI GÖNDERİLİYOR

Google’ın sistemi, Android telefonlarda yer alan ivmeölçer sensörleri sayesinde yer hareketlerini anlık olarak algılıyor. Sismik bir aktivite tespit edildiğinde, etkilenecek bölgelerdeki kullanıcılara birkaç saniye içinde uyarı gönderiliyor.

6 ŞUBAT'TA EKSİK KALMIŞTI

Google, 2023’te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinde sistemin yanıltıcı algoritmalar nedeniyle sadece 469 kişiye uyarı gönderdiğini ve yaklaşık 10 milyon kişinin uyarı alamadığını açıklamıştı. Bu durum, sistemin güvenilirliği üzerine ciddi soru işaretleri doğurmuş, ardından kapsamlı bir revizyon süreci başlatılmıştı.

98 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Şu anda 98 ülkede aktif olarak kullanılan Android Deprem Uyarı Sistemi, ulusal erken uyarı sistemlerinin yerini almasa da, önemli bir tamamlayıcı güvenlik katmanı oluşturuyor. Uzmanlar, bu tür teknolojilerin sadece bireysel güvenlik değil, afet yönetimi ve ikincil felaketlerin önlenmesi açısından da büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekiyor.

