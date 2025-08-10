AFAD'dan Korkutan 'Balıkesir' Açıklaması: '3 Üzerinde 7 Artçı Meydana Geldi'

Balıkesir Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD bir bilgilendirme açıklaması yaptı. AFAD, "Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir" dedi.

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD'dan açıklamalar peş peşe sıralandı. Balıkesir'de bazı binaların yıkılması sonrasında AFAD, vatandaşları uyardı.

Depremde yıkılan binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları sürerken AFAD’dan da bir uyarı geldi.

“Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin” uyarısı yapan AFAD “Riskli binaların çevresinde bulunmayın, haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın” diyerek seslendi.

AFAD, sabah saatlerinden itibaren sarsıntıların sürdüğü Balıkesiir'de 3 üzerinde 7 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

10 Ağustos 2025 tarihinde, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir. Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir.

