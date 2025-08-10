Şiddetli Deprem Sonrası Uzmanlardan Flaş Uyarılar: 'Evlerden Uzak Durun, Yer Kırığı Oluştu!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir Sındırgı’da 19.53’te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkımın olduğu da bildirilirken, uzmanlardan da kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.

Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından yaptığı ilk değerlendirmede, "Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" ifadelerini kullandı.

Görür, hemen ardından bir paylaşım yaparak, "Sındırgı ve çevresinden yıkım haberleri geliyor. Sanıldığı kadar hasarsız atlatılmayacak. İnşallah fazla zaiyat olmaz. Şimdi televizyonlarda deprem haberi peşinde koşanlara söylüyorum: Ben deprem dirençli kentler diye yırtınırken neredeydiniz. Unutmayın Tek çözüm deprem dirençli kentler. Artçılar devam ediyor" dedi.

SİMAV'IN KUZEYİNDEKİ 'DEPREM FIRTINASI'NI HATIRLATTI

Deprem İstanbul, Bursa gibi pek çok ilden de hissedilirken, Prof.Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin ilk değerlendirmesini NTV yayınında yaptı. Tüysüz burada yaptığı açıklamada, "Sındırgı aktif faya çok yakın olan ilçelerimizden bir tanesi. Bu depremi oluşturan fay çok büyük olasılıkla Simav fay zonu adını verdiğimiz ve Kütahya Gediz'den başlayan Sındırgı'nın biraz batısına kadar uzanan aşağı yukarı 170 km uzunluğunda bir fay, bu fayın üzerinde 2011 yılın Simav depremi meydana gelmişti, geçtiğimiz günlerde de Simav'ın hemen kuzeyinde bir deprem fırtınası yaşadık, oldukça uzun bir dönem burada bir deprem aktivitesi süregeldi. Dolayısıyla geçmişte deprem oluşturmuş bir kuşağın üzerindeyiz” yorumunu yaptı.

'ARTÇILARIN OLMASI MÜMKÜN'

Söz konusu depremin de bu kuşakta meydana geldiğini belirten Tüysüz, “Artçı depremlere baktığımız zaman da bunların büyüklüklerinin 3.7, 4.6, 4.2 ve 4 büyüklüklerine ulaştığını görüyoruz. 5'e kadar varan artçıların olması mümkün. Mutlaka olacak anlamında değil ama olması yüksek olasılıktır. Özellikle hasarlı yapılar içerisine girilmemesini tekrarlayalım” dedi.

'SINDIRGI'DA BİR YER KIRIĞI OLUŞTU'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da yaptığı yorumda, Sözcü’de konuşurken, bu depremin öncülerinin üç-dört gündür meydana geldiğini kaydederek, “Sındırgı isim anlamı olarak da çok kırık anlamına geliyor. Bu kırık uzun zamandır deprem olmuyordu ama deprem beklediğimiz bir yerdi. Sındırgı'da bir yer kırığı oluştu” ifadelerini kullandı.

