Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'e Geçmiş Olsun Mesajı
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da paylaşım geldi.
Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:
"Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun."
Kaynak: Haber Merkezi
