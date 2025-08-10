Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'e Geçmiş Olsun Mesajı

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da paylaşım geldi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'e Geçmiş Olsun Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun."

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Pilot Sınavlarında Köklü Değişiklik! Esnek Tarih Ve İl-İlçe Kolaylığı Getiriliyor! İşte A'dan Z'ye Yeni Sınav Sitemi Pilot Sınavlarında Büyük Değişiklik, İşte Yeni Sistem
Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul'da da Hissedildi Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'de Deprem: Naci Görür'den Çok Kritik Uyarı: 'Evlerden Uzak Durun' 'EVLERDEN UZAK DURUN'
Fenerbahçe'nin Kasası Dolup Taşacak! Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 2006'lı Yıldızı İçin İstanbul'a Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun PSG'den Fenerbahçe'nin Genç Yıldızına Kanca
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul'da da Hissedildi Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem
Son Dakika!.. Memur Sen'den Zam Açıklaması: 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Merak Edilen Rakam... 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi! 3600-4500-7200 Prim Günü Olana Erken Emeklilik Fırsatı Doğacak, İşte Güncel Tablo Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi!
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! O İlimizde Gök Taşları 'Ateş Topları' Gibi Gökyüzünden Yağacak Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! Ateş Toplarına Dikkat