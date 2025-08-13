Evrensel Gazetesinin İzmir Temsilciliği'ne Silahlı Saldırı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan Evrensel Gazetesi İzmir Temsilciliği, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sabah saatlerinde fark edilen olayda, gazete binasının tabelasında 7 kurşun deliği bulunduğu tespit edildi.

Olayın, temsilcilik binasının boş olduğu gece saatlerinde gerçekleştiği öğrenildi. Sabah saatlerinde durumu fark eden gazete çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın dış cephesinde ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Kurşunların özellikle gazetenin tabelasına isabet ettiği belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganların kimliklerini tespit etmek ve olayın detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

'HAKİKATİ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Evrensel gazetesi İzmir Temsilciliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Saldırının ardından polis olay yerine gelmiş, kurşunları toplamış ancak gazetemizin İzmir Temsilciliği’ne haber vermemiştir. Bu saldırı, sadece Evrensel’e değil, halkın haber alma hakkına, basın özgürlüğüne ve gerçeğin peşinde koşan tüm gazetecilere yönelmiş açık bir gözdağıdır. Evrensel’in tarihi; muhabirimiz Metin Göktepe’nin gözaltında katledilmesinden, defalarca maruz kaldığımız soruşturma ve gözaltılardan, Basın İlan Kurumu’nun ilan gasbından, baskılardan ve tehditlerden örneklerle doludur. Ancak bilinmelidir ki, hiçbir kurşun, hiçbir tehdit, hiçbir baskı bizi susturamayacaktır. Gerçeği karartmaya çalışanlar bilmelidir ki: Evrensel, dün olduğu gibi bugün de yarın da gerçeğin izini sürmeye, işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin sesini duyurmaya, hakikati haykırmaya devam edecek; kalemini daha da keskin tutacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi