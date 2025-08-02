Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu

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İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında iddiaya göre M.E.A. (19) ve H.K.A. (19), içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı. Oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi olan mekan sahibi Mustafa Aksakallı (39), 2 kişiye müdahale etmek istedi. Bunun üzerine iki kişiden biri tabancayla Aksakallı'ya ateş etti. Ayağından vurulan Aksakallı yığılırken, Z.G. (25) de bacağından vuruldu.

7 KİŞİ YARALANDI

Silah sesleri üzerine büyük bir korku yaşayan mekandakiler, panikle kaçışmaya başladı. Yaşanan kargaşa sırasında, R.B.C. (33), D.B. (21), K.E. (20), A.İ.T. (20) ve E.Y. (20) yerde bulunan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis 2 şüpheliyi de gözaltına alırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA