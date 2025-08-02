Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu

Çeşme'de bir eğlence mekanında silahlı saldırı yaşandı. İki kişi, tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı’yı tabancayla ayağından vurdu. Bir kişi daha bacağından vurulurken, 5 kişi de yerdeki cam kırıkları nedeniyle yaralandı. Ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın eski eşi olan Aksakallı ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında iddiaya göre M.E.A. (19) ve H.K.A. (19), içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı. Oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi olan mekan sahibi Mustafa Aksakallı (39), 2 kişiye müdahale etmek istedi. Bunun üzerine iki kişiden biri tabancayla Aksakallı'ya ateş etti. Ayağından vurulan Aksakallı yığılırken, Z.G. (25) de bacağından vuruldu.

Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu - Resim : 1

7 KİŞİ YARALANDI

Silah sesleri üzerine büyük bir korku yaşayan mekandakiler, panikle kaçışmaya başladı. Yaşanan kargaşa sırasında, R.B.C. (33), D.B. (21), K.E. (20), A.İ.T. (20) ve E.Y. (20) yerde bulunan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis 2 şüpheliyi de gözaltına alırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Yine ABD Yine Silahlı Saldırı! Bara Kurşun Yağdırdılar: 4 ÖlüYine ABD Yine Silahlı Saldırı! Bara Kurşun Yağdırdılar: 4 ÖlüDünya
Mersin'de Restoran Önünde Cinayet: 20 Yaşındaki Genç Kurşun Yağmuruna TutulduMersin'de Restoran Önünde Cinayet: 20 Yaşındaki Genç Kurşun Yağmuruna TutulduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Ezgi Mola Silah
Son Güncelleme:
Meteoroloji 'Müjde'yi Verdi: Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor
Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı
Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu
Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu
Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi
Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı
Meteoroloji 'Müjde'yi Verdi: Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor
Yine ABD Yine Silahlı Saldırı! Bara Kurşun Yağdırdılar: 4 Ölü Barda Kurşun Yağmuru