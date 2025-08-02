Yine ABD Yine Silahlı Saldırı! Bara Kurşun Yağdırdılar: 4 Ölü

ABD'nin Montana eyaletine bağlı Anaconda kentinde bir barda silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

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Yine ABD Yine Silahlı Saldırı! Bara Kurşun Yağdırdılar: 4 Ölü
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Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu ABD'de silahlı saldırılar da sık sık meydana geliyor. Son olarak ABD'nin Montana eyaletine bağlı Anaconda kentinde bulunan bir barda silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırıya ilişkin konuşan yetkililer, Anaconda'da bir barda yerel saatle sabah 10.30'da silahlı saldırı olduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırganın Michael Paul Brown olduğu, ancak henüz yakalanamadığı belirtildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Montana Valisi Greg Gianforte, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili durumu yakından takip ettiğini söyledi. Gianforte, saldırıda hayatını kaybedenler ve olayın ardından görevlendirilen kolluk kuvvetleri için dua ettiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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