Trump’tan Rusya’ya Gözdağı: İki Nükleer Denizaltının Konuşlandırılması Talimatını Verdim

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik tansiyonu artıran yeni bir adım attı. Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, iki nükleer denizaltının Rusya'ya yakın bölgelere konuşlandırılması için talimat verdiğini duyuran Trump, bu kararın gerekçesi olarak Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in "kışkırtıcı" açıklamalarını gösterdi.

Trump, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Medvedev'in sözlerinin yalnızca birer laf olmayabileceğini göz önünde bulundurarak, iki nükleer denizaltımızı uygun noktalara konuşlandırma emrini verdim. Kelimeler önemlidir ve bazen istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Umarım bu onlardan biri olmaz."

Açıklamasıyla, Medvedev'in son dönemde Batı'ya yönelik yaptığı sert çıkışlara karşılık veren Trump, küresel çapta yeni bir gerilim hattının sinyalini verdi.

NE DEMİŞTİ?

Trump, önceki günlerde İskoçya dönüşü sırasında uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada da Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım sinyalleri vermişti.

"Bugünden itibaren 10 gün veriyoruz. Sonrasında gümrük vergileri ve benzeri yaptırımlar devreye girecek" diyen Trump, Putin'in savaşı sürdürmekte kararlı olduğunu ancak ABD'nin karşı hamlelerden kaçınmayacağını vurgulamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi