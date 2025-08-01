İsrail Son 24 Saatte 83 Filistinliyi Daha Katletti!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 83 Filistinli hayatını kaybetti, toplam can kaybı 60 bin 332’ye yükseldi.

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İsrail Son 24 Saatte 83 Filistinliyi Daha Katletti!
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere birisi enkazdan çıkartılan 83 ölü ve 554 yaralının ulaştığı kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 163 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 35 bin 602 sivilin yaralandığı ifade edildi.

BİLANÇO GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 60 bin 332’ye yaralıların sayısının 147 bin 643’e ulaştığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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