ABD Başkanı Trump'tan Gazze'ye Yardım Sözü

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan derinleşen insani krize dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sivillerin acilen desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "İnsanlara yardım etmek istiyoruz. Yaşamalarına yardım etmek istiyoruz. İnsanları doyurmak istiyoruz. Bu, uzun zaman önce olması gereken bir şeydi" dedi.

Bölgeden gelen son raporların endişe verici olduğunu söyleyen Trump, Gazze'deki açlık krizine karşı ABD yardımının artırılacağı sinyalini verdi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'ye gerçekleştirdiği ziyarete değinen Trump, görüşmeler hakkında henüz ayrıntılı bilgi almadığını ifade etti.

HAMAS'A SUÇLAMA, İSRAİL'E MESAJ

Trump, yardım konvoylarının Hamas tarafından yağmalandığını öne sürerken, uluslararası yardımların hedefe ulaşması için daha fazla koordinasyon gerektiğine dikkat çekti. Diğer Batılı ülkelerin yanı sıra İsrail'in de bu süreçte daha fazla sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

ABD Özel Temsilcisi Witkoff ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Gazze konusunda sürdürülen temaslara da değinen Trump, "Aşamalı bir anlaşmadan daha kapsamlı bir çözüme geçilmesi masada. Yakında göreceksiniz" diyerek bölgede yeni gelişmelerin sinyalini verdi.

Kaynak: İHA