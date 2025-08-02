Trump Bizzat Duyurdu: Kritik Gazze Ziyaretinin Sebebi Ortaya Çıktı

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'ye yaptığı ziyarete ilişkin konuştu. Trump, bu ziyaretin bölgedeki kıtlık ve gıda temini krizine odaklandığını ve ilgili kişilerle "çok verimli" toplantılar yaptığını belirtti.

Trump Bizzat Duyurdu: Kritik Gazze Ziyaretinin Sebebi Ortaya Çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini New Jersey'de geçirmek için Beyaz Saray'dan ayrılırken açıklamalar yaptı. Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İsrail ve Gazze'ye yaptığı son ziyaretin çok iyi geçtiğini belirterek, "Witkoff ile konuştum. Birçok kişiyle harika toplantılar yaptı. Ana konu Gazze'ye gıda yardımıydı, halka gıda ulaştırmak için toplantılar yaptı" diye konuştu.

Trump, daha önce Gazze'de "gerçek bir açlık" olduğunu kabul etmiş ve perşembe günü, "Orada olanlar korkunç. Evet, korkunç bir şey. İnsanlar çok açlık çekiyor" demişti.

Trump Bizzat Duyurdu: Kritik Gazze Ziyaretinin Sebebi Ortaya Çıktı - Resim : 1

5 SAATLİK ZİYARET

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Gazze'yi ziyaret amacının Trump'a bölgedeki durumu net bir şekilde aktarmak olduğunu kaydetmişti. Trump'ın talimatıyla İsrailli yetkililerle bir araya gelerek Gazze'deki insani durumu görüştüklerini ifade eden Witkoff, dünkü Gazze ziyaretinin 5 saat sürdüğünü bildirmişti.

Witkoff'un, İsrail-ABD güdümlü GHF'nin Gazze'nin Refah kentindeki dağıtım merkezine gittiği, oradan da Han Yunus'taki merkeze gideceği belirtilmişti.

Sosyal medyada yer alan fotoğrafta, Witkoff'un ziyareti sırasında Refah'taki dağıtım noktasında yardım için bekleyen kişi sayısının, diğer günlerde olana nazaran oldukça düşük olması dikkati çekmişti.

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Kaynak: AA

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