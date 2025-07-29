Londra’da Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

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İngiltere'nin başkenti Londra’da meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, kentin Southwark bölgesindeki bir iş yerinde gerçekleşti. Bıçakla düzenlenen saldırıda 27 ve 58 yaşlarındaki iki kişi yaşamını yitirirken, 30’lu yaşlarındaki bir kişi de yaralandı. Polis, saldırıyla bağlantılı bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin de ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Londra Polisi Başkomiseri Emma Bond, “Soruşturmamız henüz başlangıç aşamasında ve bu şok edici olayın tüm nedenlerini anlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda olayın terörle bağlantılı olduğuna inanmıyoruz ve halk için başka bir risk bulunmuyor." açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA