'Hanzala'ya İsrail Baskını! ABD'li Aktiviste Gözaltında Şiddet

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Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Hanzala gemisi, 26 Temmuz 2025’te uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından durduruldu. Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) organize ettiği gemideki 21 aktivistten ABD vatandaşı Christian Smalls’un gözaltında ağır şiddete maruz kaldığı bildirildi.

Koalisyonun yazılı açıklamasında, üniformalı yedi İsrail askerinin Smalls’a boğma girişimi ve tekmelerle saldırdığı, boynunda ve sırtında gözle görülür izler oluştuğu belirtildi. Smalls’un avukatıyla görüşmesi sırasında altı İsrail polisinin etraflarını sardığı da ifade edildi. FFC, Smalls’a yönelik bu saldırı ve ayrımcı muameleyi kınayarak sorumluların hesap vermesini talep etti.

HANZALA'YA MÜDAHALE

Hanzala gemisi, Filistin direnişinin sembolü Hanzala’dan adını alarak, 13 Temmuz’da İtalya’nın Syracusa Limanı’ndan hareket etti. Teknik hazırlıklar için 15-20 Temmuz tarihleri arasında Gallipoli Limanı’nda bekleyen gemi, 20 Temmuz’da Gazze’ye yardım ulaştırmak üzere yola çıktı. Gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivist bulunuyordu. 26 Temmuz gecesi, uluslararası sularda İsrail donanması tarafından durdurulan gemiye müdahale edildi. FFC’nin WhatsApp kanalından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtildi. YouTube canlı yayınında, askerlerin güverteye çıktığı ve yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüntülendi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, geminin Aşdod (Usdud) Limanı’na çekildiğini duyurdu.

GÖZALTI VE SINIR DIŞI SÜRECİ

Aşdod Limanı’na getirilen aktivistlerden İsrail vatandaşı olan ikisi polis karakolunda serbest bırakılırken, dün itibarıyla beş aktivist sınır dışı edildi. Ancak 14 aktivist, sınır dışı edilmeyi kabul edene kadar gözaltında tutulma kararıyla Ramla’daki Givon Hapishanesi’ne nakledildi. Aktivistlerden Huwaida Arraf, İsrail’in ablukasının yasa dışı olduğunu ve Gazze’deki sivilleri açlığa mahkûm ettiğini vurgulayarak, ablukayı kırmaya devam edeceklerini ifade etti. Arraf, müdahale sırasında İsrail ordusunun gemiyi sekiz savaş gemisiyle çevrelediğini ve bebek maması taşıyan küçük bir tekneye bu denli büyük bir güçle müdahale edilmesinin “gülünç” olduğunu belirtti.

CHRISTIAN SMALLS’A YÖNELİK ŞİDDET VE TEPKİLER

Özgürlük Filosu Koalisyonu, Christian Smalls’a uygulanan şiddeti “insanlık dışı” olarak nitelendirerek, İsrail makamlarından bu olayın soruşturulmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Smalls’un maruz kaldığı muamele, uluslararası sularda gerçekleşen müdahalenin hukuksuzluğunu bir kez daha gündeme getirdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, gemiye müdahale anında aktivistlerin “Özgür Filistin” sloganları attığı görüldü. İsrail’in Gazze ablukası, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve BM gibi kuruluşlar tarafından “yasa dışı” olarak tanımlanırken, ablukanın siviller üzerindeki yıkıcı etkisi devam ediyor.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZ

Gazze Şeridi, 2007’den bu yana İsrail ve Mısır’ın ablukası altında bulunuyor. Abluka, gıda, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerine erişimi kısıtlayarak bölgede kıtlık ve açlık kaynaklı ölümleri artırıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, Temmuz 2025 itibarıyla en az 59,219 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller. The Lancet, Haziran 2024’e kadar 64,260 kişinin travmatik yaralanmalar nedeniyle öldüğünü tahmin ederken, dolaylı ölümlerle bu sayının daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Hanzala gemisi, bu insani krize dikkat çekmek ve yardım ulaştırmak için yola çıkmıştı, ancak İsrail’in müdahalesi bu çabayı engelledi.

Hanzala gemisi olayı, uluslararası toplumun Gazze’deki ablukaya ve insani krize yönelik tepkilerini bir kez daha gündeme getirdi. Aktivistler, ablukayı kırma mücadelesine devam etme kararlılıklarını vurguluyor.

Kaynak: AA