Hindistan'da Kamyon ve Otobüs Çarpıştı! 18 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan’da kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 18 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

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Hindistan'da Kamyon ve Otobüs Çarpıştı! 18 Kişi Hayatını Kaybetti
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Hindistan'ın Jharkhand eyaletine bağlı Deoghar bölgesinde kamyonun otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Deoghar'da bir kamyonun, yaklaşık 35 kişi taşıyan otobüse çarptığını belirtti.

Bölge yetkililerinden Nishikant Dubey X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Polis ve sağlık ekipleri, 10 kişinin yaralandığı kaza sonucunda, otobüste sıkışan kişileri kurtarmak için harekete geçti.

Kaynak: AA

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