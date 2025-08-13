İstanbul Havasının Gizemi Çözüldü! Termometre 29, Hissedilen Neden 40 Derece? Herkes Yanlış Biliyormuş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı’ndan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbullar için yeni bir uyarı yayınladı.

İstanbul'daki sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyrettiğini belirten Tek, “Poyraz rüzgarı Karadeniz üzerinden nemi taşıdığı için sıcaklık düşük olsa bile hissedilen değer artıyor” dedi.

EYYAM-I BAHUR GERİDE KALDI

Tek, Temmuz sonunda etkili olan aşırı sıcak hava dalgasının sona erdiğini belirtti. Eyyam-ı Bahur olarak bilinen sıcak dönemin 1-7 Ağustos arasında yaşandığını belirten Tek şunları söyledi: Temmuz’un son haftasında gelen sıcak hava, Türkiye genelinde rekorlara yol açtı. Şırnak’ta 50.5 derece ile tarihî bir zirve görüldü. Ancak şu anda sıcaklıklar hala yüksek olsa da, geçtiğimiz haftalardaki kadar ekstrem seviyelerde değil.

'POYRAZ NEMLE BUNALTIYOR'

Tek, “Poyraz rüzgarı sıcaklık artışını sınırlandırıyor ama nem oranını artırıyor. Bu da özellikle iç kesimlerde konfor koşullarını bozuyor. Binaların gündüz aldığı sıcaklığı gece dışarı atmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık artıyor” dedi.

'SICAKLIKLAR ARTMAYACAK'

Adil Tek, İstanbul’da kısa vadede aşırı sıcaklık beklenmediğini ancak nemli havanın etkisini sürdüreceğini vurguladı. “Yakın vadede yeni bir sıcak hava dalgası görünmüyor. Sıcaklıklar birkaç derece artabilir ama Temmuz sonunda yaşanan değerler tekrarlanmayacak. Özellikle sahil kesimlerinde 27-28 derece civarındaki sıcaklıklar, iç kesimlerde 30-31 dereceye kadar çıkabiliyor” şeklinde konuştu.

'KUZEY BÖLGELER SERİNLEYECEK'

Önümüzdeki günlerde kuzey kesimlerde kademeli bir serinleme bekleniyor. Tek, “Afrika veya Basra kaynaklı yeni bir sıcak hava dalgası görünmüyor. Önümüzdeki 3-4 gün boyunca mevcut hava koşulları sürecek. Ardından özellikle kuzey bölgelerde daha serin günler görebiliriz,” dedi.

Kaynak: DHA