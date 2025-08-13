Ağaçlar Gitti, Milyonlar Uçtu… Türkiye Yangınla Yoksullaşıyor! Ağaç Başına Binlerce Lira

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İklim değişikliğinin etkileri bu yaz Türkiye genelinde kendini fazlasıyla hissettirdi. Aşırı sıcaklık, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarlar birçok bölgede ciddi sorunlara neden oldu. Bu koşulların etkisiyle orman yangınları kısa sürede büyüyerek geniş alanlara yayıldı ve on binlerce hektar alan kül oldu.

ORTALAMA 600 BİN MİLYON LİRALIK ZARAR

Uzmanların yaptığı ekonomik analizlere göre, bir hektar ormanın yanması durumunda, hem odun üretimi hem de yeniden ağaçlandırma maliyetleri dikkate alındığında ortalama 600 bin liralık ekonomik zarar oluşuyor. Bu hesaplamaya göre bin hektarlık bir kayıp 600 milyon lira, 10 bin hektarlık bir alanın zarar görmesi ise 6 milyar lira gibi devasa bir ekonomik kayba karşılık geliyor.

Fotoğraf: AA

BURSA'DA ZARAR 3 MİLYAR 700 MİLYON LİRA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı verilere göre, Temmuz ayındaki yangınlarda yalnızca Gürsu'da bin 370 hektar, Harmancık'ta ise 4 bin 700 hektar ormanlık alan yok oldu. Bu iki bölgedeki yangınlar sonucunda ortaya çıkan ekonomik kayıp, yalnızca Bursa özelinde 3 milyar 700 milyon lirayı geçti.

Fotoğraf: AA

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Neşat Erkan, sıcaklıkların ve rüzgarın etkisiyle son günlerde çok sayıda orman yangınının meydana geldiğini ve bunun sonucunda ciddi oranda yeşil alanın yok olduğunu dile getirdi.

Erkan, yangınların yalnızca doğayı değil, ekonomiyi de derinden etkilediğini vurgularken şunları söyledi: "Yaşlı ormanlarda ekonomik anlamda ciddi bir zarardan bahsetmek doğru olmaz. Yaşlı kızılçam ormanında gövdeler tamamen yanmadığı için yangından sonra gövdelerin sanki hiç yanmamış gibi kesilip hasat edilip piyasada satılması söz konusu olabilir."

Prof. Dr. Neşat Erkan

'GENÇ ORMANLAR DAHA FAZLA KAYIP ANLAMINA GELİYOR'

Ormanların genç olması durumunda daha ciddi kayıpların oluşabileceğinin altını çizen Erkan, "Özellikle 20 yaşın altındaki ormanlık alanların yanması durumunda ciddi ekonomik kayıplardan bahsedebiliriz. Ağaç gövdeleri yetişme ortamına göre değişebilir ancak biz ortalama bir genç kızılçam ormanından bahsedelim. Genç ağaçlar yangında tamamen yanarlar, yaşlı olanları gibi kullanım imkanları olmaz. Bu ormanların ürettiği odundan hesapla ilerleyebiliriz. 20 yaşındaki bir hektar kızılçam ormanı yıllık 6 metreküp odun üretir. Böyle bir ormanın yanması demek 20 yıl üreteceği yıllık 6 metreküpten 120 metreküp odunun yanması demektir. Kızılçam gövde odununun piyasa değeri ürün çeşitliliğine göre değişebilir. Biz en mütevazı şekilde ortalama bir metreküp fiyatı 3 bin lira dersek bir hektarlık alanın yanmasıyla 360 bin liralık bir kayıp oluşabilir" şeklinde konuştu.

BİR HEKTARIN YENİDEN AĞAÇLANDIRILMASI 250 BİN LİRA

Yangınların sadece odun üretimini değil, yeniden ağaçlandırma giderlerini de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Erkan, "O alan yeniden ağaçlandırılacak. Bir hektar ormanın yeniden ağaçlandırılması arazi şartlarına göre değişse de ortalama 250 bin liraya mal olmaktadır. Yani odun ve yeniden ağaçlandırmada bir hektardaki kayıp 600 bin lirayı geçiyor" diyerek kaybın boyutunu ortaya koydu.

Fotoğraf: AA

Ormanların çevresel işlevlerine de dikkat çeken Erkan, yalnızca ekonomik değil ekolojik sonuçların da unutulmaması gerektiğini ifade etti. Erkan, "Orman demek, ağaç demek erozyonu önlemek demek. Yağmur demek ve suyu tutmak demek. Bölgeye sağladığı estetik ayrıca önemli. Ürettiği temiz hava, ekosistemdeki değeri elbet paha biçilemez. Bu yüzden ormanları korumak özellikle yangınlardan korumak çok önemli" dedi.

Kaynak: İHA