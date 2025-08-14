İki Ülke Arasında Kritik Esir Takası… 84 Rus, 84 Ukraynalı

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında 84 Rus ve 84 Ukraynalı asker serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
İki Ülke Arasında Kritik Esir Takası… 84 Rus, 84 Ukraynalı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda Ukrayna ile esir takasının gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 84 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 84 Ukrayna askeri verildi" ifadeleri yer aldı.

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu, onlara tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı ve Rusya’daki bakanlığa bağlı sağlık merkezlerine sevk edilecekleri belirtildi.

84 UKRAYNALI ÜLKESİNE DÖNDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 84 Ukraynalının ülkesine döndüğünü duyurdu.

Takas edilenlerin arasında askerlerin yanı sıra sivillerin de bulunduğunu belirten Zelenskiy, "Neredeyse hepsinin tıbbi bakıma ve önemli rehabilitasyona ihtiyacı var." dedi.

Zelenskiy, bu süreçte destek veren BAE’ye teşekkürlerini iletti.

Trump, Putin'den Umutlu: 'Bence Anlaşma Yapmak İstiyor'Trump, Putin'den Umutlu: 'Bence Anlaşma Yapmak İstiyor'Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Sekreteri ile Kritik Temas! Telefonda GörüştülerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Sekreteri ile Kritik Temas! Telefonda GörüştülerGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı Rusya Ukrayna
Son Güncelleme:
Tüm Öğrenci ve Velileri İlgilendiriyor: MEB Talimatı Verdi, 81 İlde Geçerli Olacak! Zorunlu Hale Getirildi MEB Talimatı Verdi, 81 İlde Geçerli Olacak!
Trump, Putin'den Umutlu: 'Bence Anlaşma Yapmak İstiyor' Trump, Putin'den Umutlu... 'Bence Anlaşma Yapmak İstiyor'
O Ürünleri Sakın Ağzınıza Sürmeyin! Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı: O Et Ürünlerinde Domuz ve Sakatat Tespit Edildi Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı
AFAD Duyurdu... Balıkesir'de Bir Deprem Daha AFAD Duyurdu... Balıkesir'de Bir Deprem Daha
ÇOK OKUNANLAR
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Cumhurbaşkanı İsim Vermeden Sahip Çıktı, CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi