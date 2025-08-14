İki Ülke Arasında Kritik Esir Takası… 84 Rus, 84 Ukraynalı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda Ukrayna ile esir takasının gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 84 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 84 Ukrayna askeri verildi" ifadeleri yer aldı.

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu, onlara tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı ve Rusya’daki bakanlığa bağlı sağlık merkezlerine sevk edilecekleri belirtildi.

84 UKRAYNALI ÜLKESİNE DÖNDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 84 Ukraynalının ülkesine döndüğünü duyurdu.

Takas edilenlerin arasında askerlerin yanı sıra sivillerin de bulunduğunu belirten Zelenskiy, "Neredeyse hepsinin tıbbi bakıma ve önemli rehabilitasyona ihtiyacı var." dedi.

Zelenskiy, bu süreçte destek veren BAE’ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA