Dünyanın En Büyük Varlık Fonundan İsrail Kararı: 11 Şirketten Çekildi, Tüm Sözleşmeler Feshedildi

Norveç’in yaklaşık 2 trilyon dolar büyüklüğündeki devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management (NBIM), İsrail’deki yatırımlarını önemli ölçüde azaltma kararı aldı. Fon, 11 İsrail şirketindeki tüm yatırımlarından çıkarak bu ülkedeki dış portföy yöneticileriyle olan sözleşmelerini feshetti.

NBIM’den yapılan açıklamada, Norveç Maliye Bakanlığı’nın talebi üzerine fonun yönetim yetkilerinin gözden geçirilmesi ve İsrail’deki yatırımların yeniden değerlendirilmesi amacıyla inceleme başlatıldığı belirtildi. 30 Haziran itibarıyla fonun 61 İsrail şirketinde yatırımı bulunduğu, bunlardan 11’inin bakanlığın hisse senedi gösterge endeksinde yer almadığı ifade edildi.

SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLECEK

Açıklamaya göre, endekste yer almayan şirketlerdeki tüm yatırımların en kısa sürede satılması kararlaştırıldı. Ayrıca, dış portföy yöneticileri tarafından yönetilen İsrail yatırımlarının tamamı iç yönetime devredilecek. Bu adım kapsamında İsrail’deki tüm dış yöneticilerle olan sözleşmeler iptal edilecek. Fon yönetimi, bundan sonra yalnızca endekste yer alan bazı İsrailli şirketlere yatırım yapacak. Endekste bulunan tüm şirketlere yatırım yapılmayacağı vurgulanırken, fonun son günlerde endekste yer almayan tüm pozisyonlarını kapattığı bilgisi paylaşıldı.

AÇIKLAMADA 'GAZZE' VURGUSU

NBIM Üst Yöneticisi Nicolai Tangen, alınan önlemlerin “olağanüstü koşullara” yanıt olarak geliştirildiğini söyledi. Tangen, "Gazze'deki durum ciddi bir insani kriz. Savaş halindeki bir ülkede faaliyet gösteren şirketlerde yatırımımız var ve Batı Şeria ve Gazze'deki koşullar son dönemde kötüleşti. Buna karşılık, gerekli inceleme süreçlerimizi daha da güçlendireceğiz. Aldığımız önlemler, bu piyasadaki yatırımlarımızın yönetimini kolaylaştıracak, bizim ve Etik Konsey'in izlediği şirket sayısını azaltacak." ifadelerini kullandı.

