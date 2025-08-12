Dünyanın En Büyük Varlık Fonundan İsrail Kararı: 11 Şirketten Çekildi, Tüm Sözleşmeler Feshedildi

Norveç’in 2 trilyon dolarlık devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management, İsrail’deki yatırımlarını daraltma kararı aldı. Fon, 11 şirketten tamamen çekilirken, tüm dış portföy yöneticileriyle olan sözleşmelerini sonlandırdı. Kararın gerekçesi olarak Gazze ve Batı Şeria’daki kötüleşen insani durum gösterildi.

Dünyanın En Büyük Varlık Fonundan İsrail Kararı: 11 Şirketten Çekildi, Tüm Sözleşmeler Feshedildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Norveç’in yaklaşık 2 trilyon dolar büyüklüğündeki devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management (NBIM), İsrail’deki yatırımlarını önemli ölçüde azaltma kararı aldı. Fon, 11 İsrail şirketindeki tüm yatırımlarından çıkarak bu ülkedeki dış portföy yöneticileriyle olan sözleşmelerini feshetti.

NBIM’den yapılan açıklamada, Norveç Maliye Bakanlığı’nın talebi üzerine fonun yönetim yetkilerinin gözden geçirilmesi ve İsrail’deki yatırımların yeniden değerlendirilmesi amacıyla inceleme başlatıldığı belirtildi. 30 Haziran itibarıyla fonun 61 İsrail şirketinde yatırımı bulunduğu, bunlardan 11’inin bakanlığın hisse senedi gösterge endeksinde yer almadığı ifade edildi.

Dünyanın En Büyük Varlık Fonundan İsrail Kararı: 11 Şirketten Çekildi, Tüm Sözleşmeler Feshedildi - Resim : 1

SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLECEK

Açıklamaya göre, endekste yer almayan şirketlerdeki tüm yatırımların en kısa sürede satılması kararlaştırıldı. Ayrıca, dış portföy yöneticileri tarafından yönetilen İsrail yatırımlarının tamamı iç yönetime devredilecek. Bu adım kapsamında İsrail’deki tüm dış yöneticilerle olan sözleşmeler iptal edilecek. Fon yönetimi, bundan sonra yalnızca endekste yer alan bazı İsrailli şirketlere yatırım yapacak. Endekste bulunan tüm şirketlere yatırım yapılmayacağı vurgulanırken, fonun son günlerde endekste yer almayan tüm pozisyonlarını kapattığı bilgisi paylaşıldı.

Dünyanın En Büyük Varlık Fonundan İsrail Kararı: 11 Şirketten Çekildi, Tüm Sözleşmeler Feshedildi - Resim : 2

AÇIKLAMADA 'GAZZE' VURGUSU

NBIM Üst Yöneticisi Nicolai Tangen, alınan önlemlerin “olağanüstü koşullara” yanıt olarak geliştirildiğini söyledi. Tangen, "Gazze'deki durum ciddi bir insani kriz. Savaş halindeki bir ülkede faaliyet gösteren şirketlerde yatırımımız var ve Batı Şeria ve Gazze'deki koşullar son dönemde kötüleşti. Buna karşılık, gerekli inceleme süreçlerimizi daha da güçlendireceğiz. Aldığımız önlemler, bu piyasadaki yatırımlarımızın yönetimini kolaylaştıracak, bizim ve Etik Konsey'in izlediği şirket sayısını azaltacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsrail Norveç
Yargıtay’dan Emsal Karar: Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! Ücret İadesi Yapılacak, Hemen Kontrol Edin Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! Ücret İadesi Yapılacak
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Balıkesir’e Yeni Uyarı: Sındırgı’da Yeni Bir Deprem Riski Bulunuyor! Sındırgı’da Yeni Bir Deprem Riski Bulunuyor!
İkinci Elde İlk Tercih Oluyor, İlanlarda Kapış Kapış Gidiyor! İşte Satıcısına Zarar Ettirmeyen Model İkinci Elde İlk Tercih Oluyor, İlanlarda Kapış Kapış Gidiyor! İşte Zarar Ettirmeyen Modeller
Fenerbahçe Guardiola’nın Taçsız Prensini Getiriyor! Ali Koç’un Jeti Bu Sefer 20 Milyon Euroluk Yıldız İçin Havalanacak Fenerbahçe Guardiola’nın Taçsız Prensini Getiriyor!
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı
Serpme Kahvaltı ve Açık Büfe Sistemi Değişiyor! Müşteriye Bunu Diyen Yandı... Serpme Kahvaltı ve Açık Büfe Sistemi Değişiyor